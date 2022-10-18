Импорт пшеницы в Иран сократился на 40%

В этом году при увеличении закупок отечественной пшеницы на 60% импорт пшеницы сократился на 40%. Об этом сообщил генеральный директор иранской государственной торговой компании Саид Рад, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он отметил, что в этом году за счет отечественного производства обеспечено 7 млн ​​200 тыс. тонн пшеницы. «3 млн 800 тыс. тонн пшеницы также было импортировано в страну в целях обеспечения нужд страны. Таким образом, импорт этого продукта сократился более чем на 40% по сравнению с прошлым годом», пояснил иранский чиновник.

Гендиректор иранской государственной торговой компании назвал ежегодную потребность страны в пшенице для производства хлеба, торговли и промышленности около 11 млн тонн, добавив: «В прошлом году было закуплено 4,5 млн тонн пшеницы отечественного производства и 6,4 млн тонн было импортировано».