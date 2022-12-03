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В Иране в ходе протестов погибли не менее 200 человек

Иран Материалы 3 декабря 2022 23:30 (UTC +04:00)
В Иране в ходе протестов погибли не менее 200 человек

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По меньшей мере 200 человек погибли в результате протестов, переросших в беспорядки, в Иране, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Погибшими являются члены служб безопасности страны, мирные жители и участники самих беспорядков. По оценкам Совета Безопасности, в ходе протестов правительственному, государственному и частному имуществу был нанесен ущерб в размере более 1 трлн туманов ($235,8 млн).

Совет Безопасности в своем заявлении подчеркнул, что более 200 человек стали жертвами террористических актов. Некоторые погибли в результате проведения специальных операций по ликвидации вооруженных группировок.

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