В Иране в ходе протестов погибли не менее 200 человек

По меньшей мере 200 человек погибли в результате протестов, переросших в беспорядки, в Иране, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Погибшими являются члены служб безопасности страны, мирные жители и участники самих беспорядков. По оценкам Совета Безопасности, в ходе протестов правительственному, государственному и частному имуществу был нанесен ущерб в размере более 1 трлн туманов ($235,8 млн).

Совет Безопасности в своем заявлении подчеркнул, что более 200 человек стали жертвами террористических актов. Некоторые погибли в результате проведения специальных операций по ликвидации вооруженных группировок.