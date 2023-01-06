Иран вновь использует детей для провокации против Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Корпус стражей исламской революции (КСИР) в очередной раз использует детей как инструмент для военной провокации против Азербайджана.

КСИР снял еще одно видео у Худафаринского моста, где дети-солдаты, явно угрожают Азербайджану, говоря на азербайджанском языке: «Не заходите слишком далеко. Не ройте себе могилу руками! Объявляет Иран, пусть об этом узнает Азербайджан!»

Несколько дней назад похожее видео уже активно разгонялось по близким к КСИР тг-каналам. Такого рода провокации не только подрывают отношения между двумя странами, но и нарушают международное право - Иран может быть привлечен к ответственности за изображение детей в виде солдат.

Страна уже изолирована от всего международного сообщества и теперь пытается раз и навсегда разрушить отношения с ближайшим соседом. Пора понять южному соседу, подобные угрозы в отношении Азербайджана, страны с мощной армией, современными технологиями, широким кругом международных партнеров шаг несерьезный и крайне безответственный.