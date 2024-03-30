Более 250 иностранных компаний посетят выставку нефти и газа Ирана

БАКУ /Trend/ - Более 1500 местных и 250 зарубежных компаний примут участие в 28-й Международной выставке нефти и газа Ирана, сообщил отдел по связям с общественностью Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), передает Trend.

Глава отдела по связям с общественностью Национальной иранской нефтяной компании, Голямреза Джамали, заявил, что такие страны, как Россия, Китай, Германия, Франция, Япония, Канада, Италия, Турция, Беларусь, Индия, Австрия, Аргентина и другие, также примут участие в выставке.

Около 1500 местных компаний, представляющих различные секторы энергетики и нефтяной промышленности, продемонстрируют свои последние достижения и инновации, которые будут определять будущее мировой энергетики и нефтяной промышленности.

Джамали назвал выставку одним из крупнейших энергетических мероприятий, подчеркнув ее важность для иранской нефтяной промышленности. В ней примут участие такие ключевые игроки отрасли, как NIOC, Национальная иранская газовая компания, Национальная иранская компания по переработке и распределению нефти (NIORDC) и Национальная нефтехимическая компания Ирана, а также другие заинтересованные стороны.

Организация подобной выставки предоставляет отличную возможность для сотрудничества нефтяных компаний как на внутреннем, так и на глобальном уровнях. Это также позволяет быть в курсе последних событий на местном, региональном и мировом рынках нефти и газа.

Джамали подчеркнул, что с учетом высоких технологических возможностей иранской нефтяной промышленности и наличия перспективного рынка в различных сегментах отрасли, выставка предоставляет отличные инвестиционные возможности для заключения соглашений и меморандумов о взаимопонимании между компаниями.

28-я Международная выставка нефти и газа Ирана пройдет с 8 по 11 мая 2024 года в Тегеране. Это одно из наиболее популярных мероприятий в смежных отраслях Ирана, предоставляющее отличные возможности для предприятий, производителей, поставщиков и других участников отрасли продемонстрировать свои продукты, услуги, технологии и бизнес-идеи.