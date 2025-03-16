Разведочное бурение в горнодобывающем секторе Ирана достигло рекордного уровня

БАКУ / Trend/ – Объем геологоразведочных работ в Иране за первые 10 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 19 января 2025 года) вырос более чем на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 20 января 2024 года), сообщает Trend.

Как сказал глава отдела геологоразведочных работ Иранской организации по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO) Ахмад Фаттахи Моджаледж, за отчетный период было выполнено 592 000 метров разведочного бурения — на 467 000 метров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Иран также планирует провести 653 000 метров разведочного бурения в течение текущего года (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года), при этом на сегодняшний день 90,7% этого объема уже выполнено.

По словам Фаттахи, общий объем инвестиций в геологоразведочные работы за этот период составил 36 триллионов риалов (около 63,5 миллиона долларов США). Основные средства направлены на геологическое картирование, геохимические исследования, геофизику и смежные области.

Иран располагает около 12 000 шахт, а суммарные запасы полезных ископаемых страны превышают 50 миллиардов тонн. Годовой объем добычи на иранских шахтах составляет более 400 миллионов тонн.