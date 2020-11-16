Иран экспортирует нанотекстиль на мировые рынки
Иранская инновационная компания после успешного экспорта нанотекстили в Ирак, Пакистан и Афганистан, начал экспорт в Нидерланды, Канаду, Австралию и Болгарию, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"Несмотря на вспышку коронавируса, мы смогли экспортировать и составить планы по улучшению экспорта в следующем году, хотя рынок серьезно пострадал от пандемии, но мы превзошли многих конкурентов", - указал глава инновационной компании Махмуд Зарраби.
Ранее он сказал, что в прошлом году в различные страны было экспортировано нано-носков на сумму более 1,5 млн. долларов, добавив, что в этом году ожидается, что эта цифра достигнет 5 млн. долларов.
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