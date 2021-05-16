Производственные мощности Ирана по добыче меди составляет 100 млн. тонн в год

Заместитель министра горнодобывающей промышленности министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Ассадолла Кешаварз сказал, общее количество медных рудников в стране составляет 225, из которых 148 являются действующими и имеют добычу мощностью 100 млн. тонн в год, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Рост мировых цен в последние месяцы привел к тому, что в стране активизировался застойный потенциал, оставшийся от 20 лет назад», - сказал он.

Он предсказал, что мировая цена на медь вырастет до 15000 долларов к 2025 году, и заявил, что это многообещающее для отрасли дальнейшее процветание в стране.

«В настоящее время в стране действуют 4 установки катодной меди мощностью 512 тысяч тонн», - отметил он.

Эксперты полагают, что в ближайшие 10 лет по крайней мере 35% автомобилей в мире будут электрифицированы, что увеличит потребление четырех-семи килограммов меди в современных автомобилях до более чем 89 килограммов. Исходя из этого, будет создан очень подходящий рынок для металлической меди.

Текущее потребление меди на душу населения в мире составляет 3,2 кг, что, как ожидается, создаст дополнительный спрос в размере пяти миллионов тонн в следующие два десятилетия с увеличением на 1,3 миллиарда человек в мире.