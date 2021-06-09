Организация гражданской авиации Ирана и Росавиация подписали соглашение о сотрудничестве

Первое заседание представителей Организации гражданской авиации Ирана и Росавиации прошло в посольстве ИРИ в Москве, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Стороны на этой встрече подписали соглашение о сотрудничестве в области авиационных продуктов двух стран.

Они также обсудили обеспечение запчастей и информацию, необходимую для продолжения квалификации российских самолетов и вертолетов, которые в настоящее время используются в Иране.

На основе данного соглашения новые возможности представлены иранским предпринимателям для развития производства авиационных запчастей и комплексов.