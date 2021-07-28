Экспорт из терминала "Джаск" снизит стоимость поставки нефти до $300 тыс.

Экспорт из нового терминала в Оманском море может снизить стоимость поставки нефти до 300 тыс. долларов, заявил глава нефтяного терминала "Джаск" Реза Дехкорди в среду, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Он отметил, что расстояние от терминала Джаск до острова Харк составляет 510 морских миль. "Учитывая стоимость топлива и аренду танкера на 2 миллиона баррелей на 5-дневное расстояние, запуск экспорта нефти из терминала Джаск может снизить стоимость как минимум на 300 тыс. долларов в танкер", добавил Дехкорди.

По его словам, благодаря своему расположению в стратегическом регионе Ближнего Востока, Иран всегда был транзитным маршрутом для энергоносителей в мире.

Он добавил, что Иран стремится снизить затраты своих клиентов. "Мы снизили расход топлива и аренды судов, построив этот терминал", отметил глава нефтяного терминала "Джаск".

24 июля Иран начал экспорт из нового нефтяного терминала в районе порта «Джаск» на побережье Оманского залива.

Новый терминал позволит танкерам попадать в Аравийское море в обход Ормузского пролива, который регулярно патрулируют корабли ВМС США.

Для доставки нефти к «Джаску» из района терминала «Горе» в провинции Бушер построили трубопровод длиной около 1 тыс. км.