Лавров обсудил с главой МИД Ирана выполнение СВПД и Сирию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая в понедельник переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, заявил о намерении обсудить выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и ситуацию в Сирии, передает ТАСС.

"Сегодняшняя встреча дает хорошую возможность продолжить обсуждение вопросов региональной повестки дня, включая ситуацию с выполнением СВПД, а также совместные усилия по урегулированию конфликта в Сирии и, конечно же, по вопросам каспийского сотрудничества", - сказал глава российского дипведомства.

"В нынешней обстановке, которая весьма и весьма накалена, очень важно сохранять каналы широкого общения, представления наших точек зрения на многогранные процессы, которые вызывают тревогу и требуют объединения усилий для выработки решений", - подчеркнул Лавров.

Он также сообщил, что в ближайшее время в Москве состоится очередное заседание российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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