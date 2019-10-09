Религиозный лидер: При желании Иран мог бы произвести атомную бомбу

БАКУ /Trend/ - При желании, Иран мог бы предпринять решительные шаги в направлении производства ядерной бомбы.

Об этом на встрече с представителями интеллигенции сказал религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, сообщает Trend со ссылкой на его страницу в Twitter.

Однако, по словам Хаменеи, Иран, согласно исламским принципам, объявил, что не встанет на этот путь.

Хаменеи добавил, что производить и хранить атомную бомбу неверно: «Если бы у Ирана было бы атомное оружие, то он все равно не использовал бы его. А то, что производится человеком, но не используется — греховно».

По словам религиозного лидера, ядерная промышленность в мирных целях приносит пользу человечеству.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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