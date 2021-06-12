Замглавы МИД Ирана прибыл в Вену на переговоры по СВПД
Замглавы МИД и главный переговорщик Ирана Аббас Аракчи в субботу прибыл в Вену, чтобы принять участие в переговорах по возобновлению ядерной сделки, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.
Шестой раунд переговоров Ирана и международной «пятерки» с целью возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, снятия санкции и возможного возвращения США к соглашению сегодня начнется в Вене.
В Вене с 2 апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" в целях восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде.
Первый раунд заседания Совместной комиссии по СВПД прошел в формате онлайн, а остальные заседания прошли с участием представителей стран-участников СВПД в Вене.
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