Иран полон решимости реализовать свою ядерную программу
Иран полон решимости реализовать свою ядерную программу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, сказал глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
"В ходе сегодняшней встречи глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси несколько раз сказал, что они не замечали никаких отклонений в ядерной программе Ирана", - сказал он.
По его словам, Иран осуществляет свою ядерную деятельность в соответствии с договорами и положениями.
"Важно то, что Иран полон решимости реализовать свою ядерную программу, учитывая влияние иранской ядерной программы на жизнь людей, чтобы иметь возможность использовать все аспекты ядерных технологий в различных секторах, что находится в нашей повестке дня, и МАГАТЭ нам поможет", - отметил он.
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