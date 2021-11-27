Глава МИД Ирана обсудил ядерную сделку с верховным представителем ЕС

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили по телефону Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Амир Абдоллахиан не исключил возможность достижения хорошего и даже быстрого соглашения если другие стороны будут готовы вернуться к своим обязательствам в полном объеме и отменить санкции против Ирана.

"Хотя США и три европейские страны нарушили СВПД, Иран будет добросовестно присутствовать на переговорах в Вене, и будет стремиться к хорошему, поддающемуся проверке соглашению", - сказал иранский высокопоставленный дипломат, добавив, что повторное присоединение к соглашению должно означать соблюдение всех его условий.

Он поблагодарил Боррелля за его усилия в качестве координатора сделки и сказал, что переговорная группа Ирана рассмотрит все вопросы, которые должны быть урегулированы, поскольку после шести раундов переговоров, состоявшихся в Вене в начале этого года, окончательного результата достичь не удалось.

"Должны быть серьезные и достаточные гарантии того, что США не откажутся от потенциальной сделки еще раз", - отметил он.