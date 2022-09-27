США предложили стране провести прямые переговоры по СВПД - МИД Ирана

Соединенные Штаты на полях Генассамблеи ООН предложили Ирану провести прямые переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью сетевому изданию Al-Monitor, опубликованном в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Даже здесь, в кулуарах Генассамблеи ООН, мы получили послание от американцев: "Давайте поговорим напрямую". <...> Именно это сейчас и происходит, мы получаем сообщения от Соединенных Штатов", - сказал Абдоллахиан. В то же время он подчеркнул, что для проведения прямых переговоров с США иранская сторона должна быть уверена в их эффективности. "Мы не боимся вести переговоры с Соединенными Штатами лицом к лицу. Однако нам необходимо понимание того, что это изменит ход игры, что от этих переговоров будет определенная польза и выгода для нас", - добавил министр.

Абдоллахиан сообщил, что Тегеран не видит необходимости в новом раунде непрямых переговоров при участии европейских посредников, но и не станет отказываться от них. "Если американская сторона считает, что необходим еще один раунд переговоров, проводимый координаторами, я имею в виду [главу дипломатии ЕС] Жозепа Борреля и Евросоюз, то мы не собираемся отказываться от этого", - сказал он.

Кроме того, министр сообщил, что в последние недели Иран и США достигли "некоторого прогресса" по теме экономических гарантий. Речь идет о требовании Тегерана закрепить в договоренности положение о том, что американская сторона не сможет в одностороннем порядке выйти из соглашения, как это сделал бывший президент США Дональд Трамп.