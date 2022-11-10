Гросси заявил об отсутствии результатов на переговорах Ирана и МАГАТЭ в Вене

Представители Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели в Вене переговоры, посвященные ядерной программе Тегерана. Как сообщил в среду генеральный директор этой организации Рафаэль Гросси, встреча завершилась безрезультатно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Итак, они не принесли ничего нового", - рассказал он агентству Reuters в кулуарах 27-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. При этом он подчеркнул, что стороны продолжат контакты, а в ближайшие недели исламскую республику могут посетить представители МАГАТЭ.

2 ноября иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что его страна направит делегацию в Вену для обсуждения проблемных аспектов своей ядерной программы, которые вызывают обеспокоенность у регулятора.