Сенаторы-республиканцы хотят запретить сотрудничество РФ и Ирана в атомной энергетике

Американские сенаторы-республиканцы планируют внести законопроект, запрещающий администрации США продлевать лицензии, допускающие российско-иранское сотрудничество в сфере атомной энергетики. Об этом в пятницу сообщил портал The Washington Free Beacon со ссылкой на источники в правительстве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что законопроект, предложенный сенатором Тедом Крузом, получит широкую поддержку обеих партий.

Целью законопроекта является запрет участия России в работах на нескольких иранских ядерных объектах, включая проводящуюся сейчас реконструкцию и модернизацию ядерного реактора в Араке, совместных операциях и обучении персонала на Бушерской АЭС, а также перекачку и хранение тяжелой воды.