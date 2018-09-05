В Тегеране подтвердили, что Роухани примет участие в работе Генассамблеи ООН

5 сентября 2018 17:01 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани отправится в конце сентября в Нью-Йорк для участия в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом, как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA, заявил в среду глава канцелярии главы иранского правительства Махмуд Ваези.

"Роухани в конце сентября отправится в Нью-Йорк. На данный момент мы занимаемся разработкой расписания президента во время поездки. Предполагается, что он должен встретиться с главами нескольких государств", - сказал Ваези.

Он отметил, что Роухани, как ожидается, выступит с речью на заседании Генассамблеи. Кто будет сопровождать политика, не сообщается.

Во вторник постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Роухани может принять участие в работе Генассамблеи.

73-я сессия Генассамблеи ООН откроется 18 сентября. Первый крупный форум состоится 24 сентября. На следующий день начнутся ежегодные общие прения (общеполитическая дискуссия) Генассамблеи с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел стран ООН. Россия на открытии сессии Генассамблеи будет представлена главой МИД Сергеем Лавровым.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН приходится на председательство США в Совбезе. Президент Дональд Трамп выступил с инициативой проведения 26 сентября встречи по Ирану, в которой он лично примет участие в качестве председателя.

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