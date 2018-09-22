"Экстремисты" открыли огонь по военному параду в Иране, восемь убитых (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

22 сентября 2018 11:28 (UTC+04:00)

11:28 (GMT+4) По меньшей мере, восемь солдат КСИР убито в городе Ахваз в Иране в результате стрельбы, которую неизвестные в военной форме открыли по военному параду.

Семь человек, включая женщину и ребёнка, получили ранения во время стрельбы, передаёт информагентство Tasnim.

По предварительным сведениям, двое из четверых нападавших были убиты.

Неизвестные открыли огонь из парка, находившегося возле места проведения парада.

Государственные СМИ назвали нападавших "такфиристами-террористами" - термин, используемый в Иране для обозначения представителей экстремистских групп.

Иранские ВС проводят военные парады по всей стране по случаю "Недели святой обороны" - серии мероприятий по увековечению победы ИРИ в ирано-иракской войне 1980-1988 годов.

10:16 (GMT+4) Согласно информации, один из стрелков был убит. Остальные пока на свободе. Пострадавших в результате перестрелки доставляют в госпитали.

Иранские ВС проводят военные парады по всей стране по случаю "Недели святой обороны" - серии мероприятий по увековечению победы ИРИ в ирано-иракской войне 1980-1988 годов.

10:00 (GMT+4) Неизвестные вооружённые люди открыли огонь по военному конвою во время военного парада в городе Ахваз на юго-западе Ирана, передаёт иранское новостное агентство Fars.

Неизвестные открыли огонь из парка, находившегося возле места проведения парада. В результате стрельбы несколько иранских солдат были убиты и получили ранения. Среди убитых есть и гражданские лица.

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