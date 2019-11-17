В Иране прокомментировали заявления США по протестам в стране

Тегеран считает заявление США по протестам в Иране вмешательством в дела страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что США осуждают якобы попытки властей Ирана отключить интернет в стране на фоне протестов, а также сообщила о поддержке США "многострадального иранского народа".

"Великий иранский народ прекрасно знает, что подобные высказывания являются лицемерными и ханжескими, в которых нет никакого искреннего переживания", - сказал Мусави, следует из заявления на сайте МИД Ирана.

Он также осудил заявление госдепа США по протестам в Иране и назвал их вмешательством во внутренние дела страны.

Между тем официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в воскресенье выступила с очередным критическим заявлением в адрес Ирана.

"Мы солидарны с народом Ирана, требующим ответственности и прозрачности от своего правительства. Иран использовал миллиарды долларов, полученных при ослаблении санкций в рамках соглашения о СВПД, не для того чтобы построить школы или больницы, а чтобы профинансировать террористических сателлитов на Ближнем Востоке", - написала она в своем Twitter.

"Интересно то, что выражают солидарность с тем народом, который находится под давлением экономического терроризма США", - добавил в свою очередь Мусави.

В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб.

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