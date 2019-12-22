Посол Ирана заявил, что Европа не может помочь Тегерану в противодействии санкциям США

22 декабря 2019 15:31 (UTC+04:00)

Европа не способна реализовать по настоящему эффективные меры для помощи Тегерану в противостоянии санкциям со стороны США. Такое мнение высказал посол Ирана во Франции Бахрам Гасеми, передает Trend со ссылкой на TASS.

"США продолжают придерживаться политики максимального давления, а европейцы, похоже, не могут принять действенные меры в отношении Ирана", - цитирует его в воскресенье агентство ISNA.

Посол добавил, что "иранская сторона пыталась поверить президенту Франции Эмманюэлю Макрону, но его план так и не привел к желаемым результатам". "Многие уже считают, что этот план неэффективен", - подчеркнул он.

Ситуация вокруг Ирана резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе 8 мая 2018 года и введения против Тегерана американских экономических санкций. По версии иранской стороны, остальные участники соглашения, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

27 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция не смогла добиться успеха в вопросе снижения напряженности вокруг Ирана, несмотря на усилия Макрона. Он заявил, что главную роль в этом сыграло отступление Тегерана от обязательств, взятых на себя в рамках СВПД.

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