Иран готов к переговорам по безопасности в Персидском заливе со всеми сторонами, включая Саудовскую Аравию. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам старший советник главы МИД Ирана Мехди Санаи.

"Иран предлагает переговоры с Саудовской Аравией и готовность к переговорам о двусторонних отношениях, по региональным вопросам. И еще готов объяснить это всем и работать со всеми по Ормузскому плану по обеспечению безопасности в Персидском заливе", - заявил Санаи в кулуарах IX ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил также, что безопасности региона надо обеспечивать региональными инициативами.