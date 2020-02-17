Иран готов к переговорам по безопасности в Персидском заливе
Иран готов к переговорам по безопасности в Персидском заливе со всеми сторонами, включая Саудовскую Аравию. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам старший советник главы МИД Ирана Мехди Санаи.
"Иран предлагает переговоры с Саудовской Аравией и готовность к переговорам о двусторонних отношениях, по региональным вопросам. И еще готов объяснить это всем и работать со всеми по Ормузскому плану по обеспечению безопасности в Персидском заливе", - заявил Санаи в кулуарах IX ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил также, что безопасности региона надо обеспечивать региональными инициативами.
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