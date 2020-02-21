Зариф: Выборы в Иране говорят о том, что народ страны хочет сам определять свою судьбу

Участие приверженцев разных политических взглядов на выборах в Меджлис (парламент) Ирана говорит о том, что народ страны хочет сам определять свою судьбу. Об этом заявил в пятницу глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Присутствие людей с разными предпочтениями и взглядами - это важный показатель для международного сообщества, говорящий о том, что народ страны хочет сам определять свою судьбу", - сказал он после того, как вышел с избирательного участка. Министра цитирует агентство ISNA.

В пятницу в Иране началось голосование выборах в Меджлис. 7148 человек претендуют на 290 мест в законодательном органе. Одним из первых среди пришедших на избирательные участки стал духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.

Меджлис - однопалатный парламент в Иране, который избирается тайным голосованием и состоит из 290 депутатов. Срок полномочий народных избранников составляет четыре года, причем новые выборы должны проводиться до истечения полномочий депутатов предыдущего созыва.