Стихотворение Президента Турции не было направлено против Ирана - Хасан Роухани

БАКУ /Trend/ - Поскольку я знаю Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, не думаю, что он проявил неуважение к Ирану и его территориальной целостности.

Как передает в понедельник Trend, об этом на пресс-конференции сказал Президент Ирана Хасан Роухани.

По его словам, как отметила турецкая сторона, стихотворение Президента Турции не было направлено против Ирана.

"На этом основании, следует оценивать выступление Президента Турции в полном контексте", - отметил Хасан Роухани.

Он отметил, что проявленную в Иране реакцию по этому вопросу следует принять с пониманием, поскольку территориальная целостность Ирана крайне важна.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)