Рухани назначил нового постпреда Ирана при ЮНЕСКО

Президент Ирана Хасан Рухани назначил Ахмада Пакатчи постоянным представителем Ирана при ЮНЕСКО, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте иранского президента. Другим указом Рухани освободил Ахмада Джалали от обязанностей постпреда Ирана при ЮНЕСКО в Париже.

Ахмад Пактчи является выпускником исторического факультета Тегеранского университета, он изучил религиоведению и историческую лингвистику в Казахском национальном университете им. аль-Фараби и является доцентом Института гуманитарных и культурных исследований.

Он также преподает в Казахском национальном университете им. аль-Фараби, Университете Имама Садега, Тегеранском университете и Университете им. Алламе Табатабаи.