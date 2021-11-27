Главы МИД Ирана и Малайзии обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим малазийским коллегой Сайфуддином Абдуллой обсудил двусторонние отношения, а также региональные и международные события. Об этом сообщается на сайте МИД Ирана, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В ходе беседы, Амир Абдоллахиан передал королю Малайзии приветствие от президента Ирана Эбрахима Раиси и его приглашение посетить страну.

Он также поздравил Малайзию с членством в Совете по правам человека (СПЧ) и выразил надежду, что Малайзия будет способствовать продвижению прав человека и устранению двойных стандартов.

Амир Абдоллахиан разъяснил внешнюю политику новой администрации Ирана, приоритетом которой являются азиатские страны.

Министр иностранных дел сказал, что Иран готов к расширению связей с Малайзией во всех областях, а также к завершению соглашения о преференциальной торговле между двумя странами.