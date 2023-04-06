Глава МИД Ирана встретится в Пекине с китайским коллегой

Министры иностранных дел Ирана и Китая Хосейн Амир Абдоллахиян и Цинь Ган проведут переговоры в Пекине. Об этом сообщается в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе этой поездки также состоится встреча министра иностранных дел нашей страны с его китайским коллегой", - говорится опубликованном в четверг сообщении министерства. Как ожидается, стороны обсудят двустороннее сотрудничество, обменяются мнениями по региональным и международным вопросам.

Глава МИД Ирана прибыл в Пекин в среду вечером. В четверг проходит его встреча с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Министры обсуждают практические шаги по возобновлению работы посольств и консульств двух стран после достижения 10 марта в китайской столице договоренностей о восстановлении дипломатических отношений.