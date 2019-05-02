Увеличился объем воды в озере Урмия

БАКУ /Trend/ - В этом году объем воды в озере Урмия, расположенного в провинции Западный Азербайджан Ирана, увеличился на более чем два миллиарда кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и в настоящее время объем воды превышает четыре миллиарда кубометров.

Как сообщает Trend, об этом сообщил начальник Управления водно-болотных экосистем Организации охраны окружающей среды Ирана Масуд Багирзаде Карими.

По его словам, уровень воды повысился в результате увеличения осадков и достиг 1271,70 метра.

Керими, сказав, что целью Комитета по восстановлению озера Урмия является доведение уровня воды до 1274 метров, отметил, что для этого нужно примерно 10 миллиардов кубометров воды.

Отметим, что озеро Урмия начало высыхать в 2001 году. В рамках проектов Комитета по восстановлению озера Урмия предусмотрена десятилетняя программа для возвращения воды на прежний уровень. Реализация данной программы началась с 2015 года.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Али Гасымов.Редактор: Талех Агавердиев)

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