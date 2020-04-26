Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 90 тысяч

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от нового коронавируса скончались еще 60 человек. Об этом, как передает Trend, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

По его словам, общее количество смертей от коронавируса в Иране возросло до 5 710.

Джаханпур отметил, что за последние сутки выявлены 1 153 новых случая заражения коронавирусом, в общей сложности число инфицированных достигло 90 481. Из них 3 079 человек находятся в тяжелом состоянии.

Он добавил, что на данный момент вылечились 69 657 человек.

В Иране до сих пор были проведены более 421 тысячи тестов на коронавирус.

(Автор: Эльнур Багышов)