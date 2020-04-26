Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 90 тысяч
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране от нового коронавируса скончались еще 60 человек. Об этом, как передает Trend, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.
По его словам, общее количество смертей от коронавируса в Иране возросло до 5 710.
Джаханпур отметил, что за последние сутки выявлены 1 153 новых случая заражения коронавирусом, в общей сложности число инфицированных достигло 90 481. Из них 3 079 человек находятся в тяжелом состоянии.
Он добавил, что на данный момент вылечились 69 657 человек.
В Иране до сих пор были проведены более 421 тысячи тестов на коронавирус.
(Автор: Эльнур Багышов)
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