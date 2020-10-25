За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 296 человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки от коронавируса в Иране умерли 296 человек.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число умерших от коронавируса достигло 32 616 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 6 191 человек, общее число заразившихся достигло 568 896 человек, из них состояние 4 969 оценивается как тяжелое.

На данный момент в стране от коронавируса выздоровели 455 054 человека.

Представитель министерства добавила, что "красной зоной" считаются провинции Тегеран, Исфахан, Гум, Восточный Азербайджан, Южный Хорасан, Симнан, Газвин, Лорестан, Ардебиль, Хузистан, Кирманшах, Кохлугия и Буйирх-Ахмад, Гилан, Бушер, Зенджан, Илам, Разави Хорасан, Мазандаран, Чахар-Махал и Бахтияри, Альборз, Западный Азербайджан, Центральная, Кирман, Северный Хорасан, Хамадан, Йезд и Курдистан.

До настоящего времени в Иране проведено более 4,71 миллиона тестов на выявление коронавируса.

(Автор: Эльнур Багышев)