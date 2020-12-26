В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 134 человека
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса COVID-19 умерли 134 человека.
Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 54 574 человек.
Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 5 760 человек, в результате чего общее число заразившихся COVID-19 достигло 1 194 963 человека, из них состояние 5 273 оценивается как тяжелое.
На данное время в стране от коронавируса выздоровели 942 548 человек, проведено более 7,35 миллиона тестов на выявление коронавируса.
(Автор: Эльнур Багышев. Текст: Турал Гараджаев)
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