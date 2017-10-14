Режиссер Эрик Гандини вызвал большой интерес на фестивале DokuBaku (ФОТО)

14 октября 2017 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Международного фестиваля документального кино DokuBaku состоялся показ фильмов “Гармония" Лидии Шейниной, "Шведская теория любви" Эрика Гандини и "Олег и Редкие Искусства" Андреса Дуке, сообщили Trend Life организаторы.

Фильм “Гармония" семейная драма про отношения бабушки с “вторгшимися" в ее жизнь внуками и дочерью открыла показы 13 октября. На показ фильма "Шведская теория любви" приехал автор картины, лауреат международных премий, известный итальянско-шведский режиссер Эрик Гандини. Визит режиссера в Баку вызвал большой интерес молодежи, показ прошел при аншлаге, а затем Эрик Гандини ответил на многочисленные вопросы.

Последний показ дня "Олег и редкие искусства" вела профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Зумруд Дадашзаде. Фильм о легендарном композиторе, музыканте-импровизаторе, авторе музыки ко многим кинофильмам и спектаклям Олеге Каравайчуке покорил зрителей своей искренностью и нерукотворной музыкой, звучащей в ней.

DokuBaku - первый международный фестиваль документального кино в Азербайджане, который проходит в Баку 12 по 20 октября. Авторы идеи проекта - режиссер Имам Гасанов и продюсер Вероника Йанаткова. Фестиваль, который пройдет под девизом “Testing the reality” (Тестируя реальность), состоит из основной и конкурсной программы. Зрителям представлены 15 отечественных фильмов и 17 зарубежных картин из Германии, Италии, России, Чехии и других стран. Для участников проводятся мастер-классы с режиссерами и продюсерами картин. В рамках DokuBaku будет проведен интересный четырехдневный мастер-класс “My street films”, в результате которого участникам представится возможность создать два фильма. Кинопоказы проходят не только в кинозалах, но и в столичных кафе.

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(Автор: Вугар Иманов)

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