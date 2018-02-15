В Баку состоялся отбор работ на выставку в рамках акции "Голос Карабаха" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана состоялся отборочный этап художественных работ, которые будут представлены на итоговой выставке в рамках акции "Qarabağın səsi" ("Голос Карабаха"), сообщает Trend Life.

Выставка будет представлена 24 февраля на мероприятии, посвященном 26-й годовщине Ходжалинской трагедии.

В состав жюри вошли – руководитель проекта Мурад Гулубейли, народные артистки Айгюн Кязымова и Зульфия Ханбабаева, заслуженные артистки Тунзаля Агаева, Мехрибан Зяки, Наргиз Джалилова, а также член Международной ассоциации женщин-художников Нармина Велиева и режиссер Ранар Мусаев.

Как рассказал руководитель проекта Мурад Гулубейли, акция "Qarabağın səsi" проводится в рамках компании "Справедливость к Ходжалы!", проводимой под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой.

Было отмечено, что поступило много заявок на участие в выставке не только из Азербайджана, но и из России, Турции, Израиля. Среди экспонируемых работ - произведения, выполненные в разных жанрах и направлениях. Участникам, чьи работы будут представлены на итоговой выставке, будут вручены сертификаты.

Далее члены жюри ознакомились с представленными работами, отметив важное значение акции и подчеркнув, что Ходжалинская трагедия одна из самых кровавых трагедий в истории человечества.

Было отмечено, что для участия в выставке было представлено около 300 работ. Авторы этих произведений как профессиональные художники, так и художники-любители. Возраст участников выставки - от 4 лет до 60-ти и старше.

Далее авторы работ представили свои произведения членам жюри, рассказав о теме работ и истории их создания.

Отметим, что на мероприятии также присутствовала свидетельница Ходжалинской трагедии Рахиля Гулиева, которая поделились воспоминаниями о трагических событиях.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го российского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Джани Бабаева)

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