В Баку открылась выставка фотографа из Норвегии "On-Line in Oslo" (ФОТО)

11 марта 2018 18:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В The Landmark Hotel Baku в зале Rotunda состоялось открытие фотовыставки нашего соотечественника из Норвегии, фотографа Фариза Надира Рзаева, организованного посольством Норвегии в Азербайджане, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие деятели культуры и искусства, представители дипломатических мисси, творческой интеллигенции.

На открытии мероприятия посол Норвегии Борд Ивар Свендсен, который выступил на прекрасном азербайджанском языке, подчеркнул важность расширения двусторонних культурных связей Норвегии и Азербайджана и поздравили всех с 25-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

27-летний Фариз Надир Рзаев более десяти лет живет и работает в Норвегии, является гражданином этой страны, выпускником Bilder Nordic School of Photography, обладателем премии "Фотограф Норвегии - 2014". В 2015 году он вместе с известным дизайнером, доктором философии по искусствоведению Гюльнарой Халиловой реализовал проект, в рамках которого был выпущен каталог по пропаганде азербайджанской национальной одежды в Европе.

В этот раз он приехал из Осло в Баку, чтобы представить фотоработы – свое видение архитектуры столицы Норвегии.

"Есть города, о которых и не подозреваешь, что они настолько уютны и красивы. Именно таким стал для меня Осло, где я живу и работаю на протяжении более десяти лет. Я влюблен в волшебную архитектуру Осло, симметрии, контрасты, пропорции и линии зданий, которые вдохновили меня на реализацию проекта "On-Line in Oslo". Необычную красоту Осло сквозь объектив фотокамеры и мое видение этой уникальной архитектуры хотелось бы передать бакинцам и гостям города", - отметил Фариз Надир Рзаев, выразив признательность организаторам за возможность представить работы в родном городе.

На вечере гостям была представлена концертная программа и фуршет.

(Автор: Вугар Иманов)

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