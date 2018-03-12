Фото Центра Гейдара Алиева признано одним из лучших на международном конкурсе "Blank Wall Gallery"

12 марта 2018 12:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Работа Айдына Садыхова вошла в число ста лучших международного фотоконкурса, который был проведен крупной галереей Греции "Blank Wall Gallery", сообщил Trend Life фотограф.

Айдын Садыхов принимал участие в конкурсе с фотоработой, на которой представлена одна из самых популярных и известных достопримечательностей нашей столицы – Центр Гейдара Алиева.

В январе текущего года крупная галерея Греции "Blank Wall Gallery", специализирующаяся на проведении фотовыставок, объявила о приеме работ на участие в международном конкурсе на тему "Городской пейзаж". Cписок победителей и их фотоработы представлены на официальном сайте галереи.

На конкурс было отправлено большое количество фоторабот, по его итогам победителей ждёт яркая и интересная фотовыставка в галерее, которая пройдёт с 16 по 29 марта текущего года. В рамках выставки будут представлены около ста работ победителей - фотографов из Греции, Великобритании, США, Италии, Германии, Израиля, Бразилии, Австралии, Франции, Канады, Норвегии, Голландии, Аргентины, Швеции, Испании, Венгрии и других стран мира. В экспозиции будет также представлена данная работа Айдына Садыхова.

По словам Айдына Садыхова, стиль фоторабот "Городской пейзаж" формируется из фотографий городских и общественных мест и сцен повседневной жизни. Все находятся в постоянном движении. Темп жизни никогда не замедляется. Существует беспокойный ритм, полный шума, разговоров. Изображения и ситуации проходят перед нашими глазами и исчезают в течение нескольких секунд. Разные моменты жизни, счастливые и не очень, происходят в городах, происходят вокруг высоких и впечатляющих зданий. Данная фотовыставка предоставляет возможность фотографам познакомить зрителей с красотой городского пейзажа, уникальной архитектурой различных городов мира. В рамках тематики выставки фотографы также представляют и различные повседневные жизненные ситуации, которые протекают снаружи или внутри зданий.

Галерея "Blank Wall Gallery" официально открылась в Афинах в 2014 году и с тех пор привлекает внимание огромного количества фотографов и посетителей со всего мира.

(Автор: Джани Бабаева)

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