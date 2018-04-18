В Баку пройдет грандиозный творческий вечер Айгюн Самедзаде "Азербайджан"

18 апреля 2018 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Зеленом театре 9 июня в 20.00 пройдет грандиозный творческий вечер члена Союза композиторов Азербайджана, заслуженного деятеля искусств Айгюн Самедзаде под названием "Азербайджан", сообщает Trend Life.

Концерт посвящен 100-летию образования первой на Востоке демократической республики – Азербайджанской Демократической Республики.

В праздничном вечере известные исполнители, музыканты и танцевальные коллективы выступят в сопровождении Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева под управлением художественного руководителя и главного дирижера – народного артиста Теймура Гёйчаева.

Телефоны для справок: 055 440 40 40, 055 201 01 80, 050 212 44 18.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы Asan Xidmət и онлайн https://m.iticket.az/en/events/aygun-semedzade.

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(Автор: Вугар Иманов)

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