Айшад Мамедов: Как Иуда предал Иисуса Христа (ФОТО)

7 сентября 2018 12:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического национального драматического театра примет участие во втором Международном театральном фестивале Прикаспийских стран в Казахстане, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Театральный фестиваль пройдет с 12 по 16 сентября в городе Актау с участием коллективов из Азербайджана, Казахстана, Ирана, Туркменистана и России. Мероприятие приурочено к 90-летию со дня рождения народного артиста Казахстана, актера театра и кино Нурмухана Жантурина.

На фестивале коллектив азербайджанского театра 16 сентября представит моно-спектакль "İuda" ("Иуда") по пьесе заслуженного артиста Азербайджана Айшада Мамедова, который сам исполняет роль.

Режиссер-постановщик- Анар Бабалы, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, художник по свету – Рафаэль Гасанов, ассистент режиссера – Кенуль Керимова.

Иуда Искариот - в христианстве один из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа; единственный выходец из провинции Иудея среди апостолов, остальные были галилеяне. Согласно Евангелию от Иоанна, был казначеем их общины: ему был вверен ящик, в который опускались приношения. Пользуясь должностью, Иуда подворовывал. На последней трапезе Иисус ему подал, обмакнув, кусок хлеба и «сказал ему: что делаешь, делай скорее». После чего Иуда вышел и предал его, выдав первосвященникам за 30 сребреников. Загадка его перехода от апостольства к предательству - сюжет многочисленных богословских и художественных произведений.

(Автор: Джани Бабаева)

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