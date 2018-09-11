Азербайджанский спезназовец раcкрыл преступную деятельность армянской диаспоры (ВИДЕО, ФОТО)

11 сентября 2018 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Park Cinema Flame Towers 27 сентября пройдет гала-вечер художественного фильма "Mübarızə" (Борьба), посвященного Национальному герою Мубаризу Ибрагимову и всем храбрым сыновьям Азербайджана, которые отдали жизни и борятся во имя свободы страны от армянских оккупантов, сообщили Trend Life в пресс-службе картины.

Съемки фильма прошли в Баку, Москве, Нью-Йорке, Майами, Париже и Стамбуле. События фильма разворачиваются вокруг бойца спецназа Вооруженных сил Азербайджана Мубариза Гусейнова. С его братом-бизнесменом в Москве жестоко расправляются представители армянской диаспоры, но выдают это за несчастный случай. Мубариз отправляется в Москву и при помощи Насти (компаньон брата) начинает свое расследование, которое раскрывает вереницу преступных дел армянской диаспоры. Мубариз решает не только отомстить за брата, но и донести общественности правду о Карабахе. В этом ему помогает друг детства по имени Гамза...

Автор сценария и режиссер – Рашад Сулейманоглу, художественный руководитель – Эльмар Байрамов, оператор-постановщик-Мухаммед Ага, монтаж- Илькин Эминов, Сабухи Садигов, Мамедага Велиев. В ролях: Мурад Абдуллаев, Али Наджафи, Теграна Бахрузи, Александра Бирюкова, Турал Шафиев, Ялчын Назаров, Субхи Фараджов, Анита Тагиева, Ярослав Трифонов и другие.

Фильм с 27 сентября будет представлен во всех кинотеатрах Баку.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку приехал звезда индийского кино Рам Чаран (ФОТО)
Звёздный мир 6 сентября 15:40
Турецкие актеры сыграли свадьбу в Баку (ФОТО)
Интересное 6 сентября 15:20
Азербайджан представит на Московской книжной выставке-ярмарке книги о Карабахе
Социум 4 сентября 18:00
Определены соперники "Карабаха" в групповой стадии Лиги Европы 2018/19
Спорт 31 августа 15:55
В Монако представлен логотип Лиги Европы УЕФА "Баку 2019" (ФОТО)
Спорт 31 августа 13:03
"Карабах" в очередной раз вышел в групповой этап Лиги Европы УЕФА (ВИДЕО)
Спорт 30 августа 22:54
Лента новостей
В ООН назвали необходимую для помощи сирийским беженцам сумму
В мире 19:08
Казахский порт "Актау" утратил международный статус
Казахстан 19:02
Американская компания установит в Узбекистане солнечные панели
Узбекистан 18:49
В Азербайджане создано более 30 новых специальностей профобразования
Общество 18:48
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Политика 18:43
Турция направит наблюдателей на учения "Восток-2018"
Турция 18:38
Администрация Президента: Участвующие в незаконных формированиях граждане Азербайджана привлекаются к уголовной ответственности
Политика 18:35
Президент Ильхам Алиев выделил средства на материально-техническое оснащение религиозных общин
Политика 18:34
В Азербайджане создаются новые правила регулирования страховых случаев
Бизнес 18:21