Азербайджан примет участие в конкурсе "Евровидение-2019" в Израиле

18 сентября 2018 19:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан примет участие в Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Об этом Trend Life сказала руководитель департамента музыкальных, художественных и специальных проектов İTV Лейла Гулиева.

"Мы подали заявку на участие в Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Наша заявка принята, и этим мы подтверждаем участие Азербайджана в конкурсе в 2019 году, который пройдет в Тель-Авиве", - сказала Trend Life Лейла Гулиева.

Гулиева, подчеркнула, что более обширная информация, связанная с участием Азербайджана в конкурсе, будет представлена позже.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Израиль получил право на проведение конкурса после победы на "Евровидении-2018" певицы Нетты Барзилай.

В 2018 году Азербайджан на конкурсе, который прошел на сцене Altice Arena в Лиссабоне (Португалия), представляла Айсель Мамедова (AISEL) с песней "X my heart". Айсель Мамедова не прошла в финал "Евровидения-2018".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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