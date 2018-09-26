Принц Зигфрид из Италии приедет в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 27 октября состоится показ одного из самых востребованных и любимых зрителями балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В главных партиях спектакля выступят звезды Государственного академического Большого театра России, лауреаты международных конкурсов артистов балета Алена Ковалева (Одетта-Одиллия) и итальянец Якопо Тисси (принц Зигфрид).

Отметим, что гастроли Алены Ковалевой с большим триумфом проходили в Англии, Италии, Франции, Японии, Китае и в Голландии. Средства массовых информаций зарубежных стран в своих рецензиях оценивают Алену Ковалеву как звезду мирового балетного искусства.

В этот день в спектакле примут участие ведущие солисты балетной труппы - народный артист Азербайджана Гюльагаси Мирзоев, заслуженные артисты Самир Самедов, Нигяр Ибрагимова, Макар Ферштандт, а также Эльмира Сулейманова, Джамиля Керимова, Аян Эйвазова и другие.

Дирижировать балетом будет народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров.

(Автор: Джани Бабаева )

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