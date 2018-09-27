В Баку отметили юбилей Расула Гамзатова (ФОТО)

27 сентября 2018 13:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку состоялся вечер, посвященный 95-летию со дня рождения советского и российского поэта и прозаика, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

На вечере собрались почитатели творчества Расула Гамзатова в Азербайджане – деятели культуры, преподаватели и студенты бакинских вузов, соотечественники.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поделился своими воспоминаниями о личном знакомстве с Расулом Гамзатовым.

В стенах РИКЦ прозвучали стихи Расула Гамзатова на аварском, азербайджанском и русском языках, были исполнены музыкальные произведения.

В концертной программе приняли участие представители аварской общины Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

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