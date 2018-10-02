В Баку отметили 110-летие Микаила Мушфига - церемония награждения лауреатов премии "Оху, тар!" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел вечер, посвященный 110-летию видного поэта Микаила Мушфига (1908–1939), организованный при содействии Министерства культуры Азербайджана, сообщает Trend Life.

Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 110-летия Микаила Мушфига.

Выступившие на вечере заслуженный журналист, доктор философии по педагогике Гафар Аскерзаде, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев, народный поэт Нариман Гасанзаде рассказали о жизни и творчестве Микаила Мушфига. Было отмечено, что Микаил Мушфиг является автором многих стихов, воспевающих любовь и красоту. Он выступал как революционный романтик, крепко связанный с современностью и умеющий видеть прекрасное будущее своего народа. Поэт обладал большим социальным оптимизмом, любил жизнь и людей. О чем бы поэт ни писал, какой бы темы ни касался, он стремился прежде всего воспеть новое, осмыслить и показать сущность и закономерности его развития. Поэмы занимают большое место в творчестве Мушфига. Наиболее знаменитыми из его поэм были: «Гая», «Мой друг», «Среди буровых», «Пастух», «Дядя Джаби» и др.). Главное достоинство эпических произведений поэта составляют полнота характеров его героев, хорошо построенный сюжет, драматизм событий и естественность диалогов. В его произведениях убедительно раскрывается внутренний мир людей, нашли отражение взгляды поэта в связи с социально-культурными вопросами. Однако, Микаил Мушфиг стал жертвой сталинских репрессий и был расстрелян в 1939 году. Несмотря на свою короткую жизнь, он оставил значимый след в азербайджанской литературе.

Гостям были представлены театрализованные номера из произведений поэта и концертная программа. В заключении состоялась церемония награждения премии Микаила Мушфига “Oxu tar” (Пой, тар) , учрежденной Фондом культуры Джабира Новруза, которой были удостоены известные деятели культуры Зейнаб Ханларова, Сянан Талыбов, Офелия Бабаева, Фирудин Гурбансой и Гафар Аскерзаде.

(Автор: Вугар Иманов)

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