Любовь, заклинания и свадьба – фестиваль в Баку (ФОТО)

12 октября 2018 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел очередной вечер в рамках Фестиваля азербайджанских народных песен, сообщает Trend Life.

Самую большую жанровую группу азербайджанских народных песен представляют лирические песни, посвященные в основном теме любви. Часто в них идет олицетворение природы, восхваление луны, звезд или цветов. Неотъемлемую часть составляют народно - бытовые песни (свадебные, траурно – погребальные). Трудовые песни отличаются более четкой ритмичностью. К ним относятся песни пахарей , пастухов, скотоводов , ремесленников. Разновидностями являются холловар и саячи. В холловар идет восхваление трудового процесса, а в саячи отразились пожелания изобилия и плодородия. Особое место занимают календарные обрядовые песни, относящиеся к Новрузу. Это песни посвященные приходу весны. К ним также относятся песни - заклинания овсун. Особое место занимают эпические песни (героические и исторические). В них воспевают подвиг народа или мужество героев, которые сражаются за родину, восставая против угнетателей. В основном героические песни посвящены героям дастанов.

Гостям была представлена инструментальная программа с участием народного артиста Рамиза Гулиева (тар), Низами Алиева (фортепиано), Лейлы Алиевой (фортепиано) и Сеймура Гасанова (гармонь), которые исполнили народные песни в новой аранжировке.

Фестиваль азербайджанских народных песен (Azərbaycan xalq mahnıları) проходит с 8 по 12 октября. Организован - Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения при поддержке Министерства культуры Азербайджана, совместно с Международным центром мугама, Азербайджанской национальной консерваторией, Азербайджанской государственной академической филармонией, Бакинской музыкальной академией, Союзом композиторов Азербайджана и Институтом фольклора НАНА.

Главная цель проекта - пропаганда и передача будущим поколениям национально-духовных ценностей. В рамках фестиваля азербайджанские народные песни представлены в различных интерпретациях - в сопровождении симфонического оркестра, с джазовыми композициями, в исполнении хора и ансамбля. Проведен научный симпозиум с участием исследователей в области изучения народных песен, представлены композиции из Золотого фонда радио, забытые и редкие композиции народного творчества, песни, которые передаются из поколения в поколение в регионах страны. В мероприятиях принимают участие известные исполнители народных песен и представители талантливой молодежи.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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