Однажды в Багдаде с азербайджанцами (ФОТО)

15 октября 2018 18:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном музыкальном театре состоялась первая премьера 109-го театрального сезона – музыкальная комедия "Bir dəfə Bağdadda" (Однажды в Багдаде), поставленная заслуженным деятелем искусств Аскером Аскеровым на русском языке по одноименной оперетте видного композитора, народного артиста Эмина Сабитоглу, сообщает Trend Life.

Сюжет спектакля разворачивается в Багдаде, во времена правления Харун ар-Рашида (766 - 809) - арабского халифа, правителя Аббасидского халифата в 786 - 809 годах. Первый период правления Харуна ар-Рашида ознаменовался экономическим и культурным расцветом. Стало развиваться сельское хозяйство, ремёсла, торговля и культура. Основал в Багдаде университет и библиотеку.

В сюжет спектакля, который повествует о любви и доле правителя, борьбе добра со злом, был привнесен национальный колорит и юмор, раскрываются человеческие пороки, которые актуальны и в современном обществе. Яркие декорации, режиссерская работа и игра актеров были встречены овациями и цветами зрителей.

В премьере сыграли – заслуженный артист Борис Графкин (Масрур), Антон Ферштдант (Харун ар-Рашид), Светлана Булах (Афят), актеры Эмиль Гейдаров (Салим), Юлия Гейдарова (Зулейха), Пярвиз Мамедов (Бахрам), Мехрибан Залыева (Лейла), Алимамед Новрузов (Рагим), Надежда Повелицина и Тельназ Гусейнова (прислуги). Дирижер –постановщик – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик- заслуженный художник Набат Самедова, балетмейстер-постановщик – заслуженные артисты Закир Агаев и Елена Агаева, хормейстер- заслуженный артист Вагиф Мастанов, концертмейстер – Кямиль Гасанов, помощник режиссера – Тамилла Асланова.

(Автор: Вугар Иманов)

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