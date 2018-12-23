Сбежавший жених, или Комедия нравов азербайджанских актеров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Женитьба – вещь хлопотливая, шампанского меньше одной дюжины никак, свадебный обед и прочее… Все эти и другие хлопоты взял на себя режиссер Эмин Мирабдуллаев, который поставил на сцене Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку спектакль по пьесе Николая Гоголя "Женитьба".

"Женитьба" - нестареющая классика, комедия нравов, блестящие диалоги и изящный юмор. Впервые "Женитьба" была поставлена в 1842 году в Александринском театре (Россия), с тех пор она шла на многих сценических площадках мира.

Премьера спектакля в Государственном русском драматическом театре имени Самеда Вургуна вызвала несомненный интерес у театралов. Премьеру посетили общественные деятели, известные представители культуры и искусства, среди гостей мероприятия также присутствовал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Несмотря на то, что сюжет спектакля известен всем, ведь пьеса входит в школьную программу, зрители следили за действием на сцене с нескрываемым интересом. И это благодаря тому, что режиссер Эмин Мирабдуллаев смог вплести в узнаваемый сюжет много интересных деталей и заинтриговать зрителей. Большое внимание также было отведено музыкальному и сценическому оформлению. Ну, и конечно, игра всех актеров была просто великолепная. Интересным обстоятельством являлось то, что впервые в спектакле заняты представители семейных театральных династий: Амирбековых и Рагимовых-Никушиных.

Обо всех плюсах и минусах семейной жизни актеры театра рассказали легко, с отменным юмором и иронией. Надворный советник Иван Кузьмич Подколесин (Теймур Рагимов) никак не может решить - хочет он жениться, или не хочет, нужно ему вступать в брак, или и так хорошо лежать на диване, да трубку покуривать. Найти подходящую невесту он просит сваху Феклу Ивановну (народная артистка Александра Никушина), которая вот третий месяц ходит к нему, а проку-то нинасколько. Взять дело в своих руки и довести до свадебного алтаря, решает друг Подколесина - Кочкарев (Олег Амирбеков). Невеста - купеческая дочь Агафья Тихоновна (Белла Сафина) на тоже распутье, ведь на ее руку и сердце претендуют еще экзекутор Иван Павлович Яичница (Юрий Омельченко), отставной моряк Балтазар Балтазарович Жевакин (Ярослав Трифонов) и пехотный офицер Никанор Иванович Анучкин (Заур Терегулов). Как тут выбрать? Кому ответить согласием, а кому отказать? У Агафьи Тихоновной и советчики есть, каждый из которых точно знает, какой из женихов лучше. Например, ее тетушка Арина Пантелеймоновна (заслуженная артистка Рита Амирбекова) настаивает, что лучше выбрать в мужья купца, а не дворянина. Уговорить сомневающуюся невесту ответить согласием Подколесину удается Кочкареву. Но, сватовство не легкое дело, и в самый последний момент все идет не по плану…

Постановка не оставила никого равнодушным, зрители были в полнейшем восторге. Игра всех актеров была превосходная, даже небольшие роли как например у актеров Рустама Керимова (Степан, слуга Подколесина) и Майи Воробжанской (Дуняшка) были продуманы до мельчайших деталей. Теймур Рагимов великолепно воплотил образ своего героя – нерешительного, сомневающегося в себе, не знающего что ему нужно на самом деле. Его пугает все и конкуренция, и новые обстоятельства, и перспективы, в итоге он принимает единственный верный для себя путь – сбежать, именно сбежать, выпрыгнув в окно, а не уйти через дверь. Потрясающе смотрелся на сцене Олег Амирбеков. Его герой легко манипулирует ситуацией, выдает желаемое за действительное, виртуозная игра чувствами других для достижения цели, но какой из этого выйдет итог. Агафья Тихоновна в исполнении Беллы Сафиной получилась романтичной барышней, мечтающей об идеальном муже. Но, перед нерешительным Подколесиным ее робость пропадает, и она уже готова идти до конца. Что касается Александры Никушиной, каждая постановка с участием народной артистки - огромный праздник и для публики и всего актерского ансамбля.

Сердца зрителей несомненно покорили и другие женихи – актеры театра Юрий Омельченко, Ярослав Трифонов и Заур Терегулов. Их каждый жест, мимика и интонация голоса были проработанные до мельчайших деталей.

"Женитьба" вызвала восторг у публики, спектакль был встречен нескончаемыми аплодисментами и криками "Браво!".

(Автор и фото: Джани Бабаева)

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