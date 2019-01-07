В Баку появится великий сказочник

7 января 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 26 января состоится премьера балета "Великий сказочник" на музыку Франца Шуберта, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль, несомненно, понравится юным зрителям и их родителям, и произведет на них неизгладимое впечатление.

В сюжет вошли фрагменты из сказок знаменитого датского писателя Ганса Христиана Андерсена "Деревенский петух и флюгер", "Снежная королева", "Дюймовочка", "Оловянный солдатик", "Волшебный горшок" и "Голый король".

Спектакль отличают оригинальная хореография и красивые декорации и костюмы.

Хореографом-постановщиком балета является народная артистка Азербайджана, художественный руководитель балетной труппы театра Камилла Гусейнова, автором либретто - Аждар Улдуз, дирижер - лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов, художник-постановщик балета - заслуженный работник культуры Техран Бабаев.

В спектакле примут участие ведущие солисты театра, а также учащиеся Бакинской хореографической академии.

(Автор: Джани Бабаева)

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