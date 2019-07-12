Представители дипломатических миссий фотографируют Баку - интересный проект (ФОТО)

12 июля 2019 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В галерее Art Tower в Ичери Шехер открылась фотовыставка "Baku City Life - a Diplomatic View", приуроченная ко Дню работников дипломатической службы Азербайджана, сообщает Trend Life. Проект реализуется НПО Arts Council Azerbaijan и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

В экспозицию выставки вошли фотоработы послов и представителей дипломатических миссий - Онно Керверс (Королевство Нидерландов), Родриго Лабардини (Мексика), Юрис Маклаковс (Латвия), Альфредо Ньевес Портуондо (Куба), Денис Даниилидис (Евросоюз), Берт Шуфс (Бельгия) и Жозе Рикардо Инфанте (Колумбия) и супруга главы представительства ООН в Азербайджане Норма Исакзаи.

На открытии автор идеи проекта, глава НПО Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов выразил благодарность участникам проекта, которые в своих работах показали всю красоту Баку, древнюю и современную архитектуру, жителей столицы и традиции солнечного города.

Куратор выставки посол Королевства Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс подчеркнул, что экспозиция предоставляет прекрасную возможность дипломатическим работникам показать свои фотографии, посредством которых есть возможность выразить свою почтение и любовь городу, где они работают и представляют интересы свои страны.

Выступившие послу Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини, посол Латвии в Азербайджане Юрис Маклаковс отметили, что подобные инициативы укрепляют культурные мосты дружбы между странами и народами.

Было отмечено, что Баку – один из красивейших столиц мира, в котором синтез западной и восточной архитектуры гармонируют с дружелюбием жителей, столица является прекрасным примером процветания, мультикультурализма и толерантности.

Выставка, которая продлится до 20 июля, вызвала большой интерес общественных деятелей, представителей культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

(Автор: Вугар Иманов)

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