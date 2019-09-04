Французский курорт на берегу Баку! Откровения Юлии Рутберг и Андрея Ильина (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Блистательно! Великолепно! Потрясающе! Именно такие эпитеты звучали из уст бакинских зрителей, посмотревших на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна постановку "Крик лангусты" Государственного академического театра имени Е.Вахтангова (Москва, Россия), сообщает Trend Life.

Большие гастроли Государственного академического театра имени Е.Вахтангова проходят в столице Азербайджана в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P., организованного Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell.

Гастроли легендарного Театра имени Е.Вахтангова большое событие в культурной жизни Баку, и, конечно же, заядлые театралы не смогли упустить возможность посмотреть спектакль "Крик лангусты". В зале ни одного свободного места, публика, затаив дыхания ждет выхода на сцену главных героев постановки, блистательных актеров – народную артистку России Юлию Рутберг и заслуженного артистка России Андрея Ильина.

"Крик лангусты" – спектакль, повествующий о последних годах жизни великой актрисы Сары Бернар. Раньше ей рукоплескали зрители и многочисленные поклонники, а теперь она слышит лишь шум прибоя, одиноко сидя в своем кресле на берегу французского курорта. В воспоминаниях она возвращается в прошлое, воссоздает события, эпизоды, факты, додумывает диалоги.

Из декораций на сцене только пляжные зонтики, граммофон, плетеное кресло, в котором Сара Бернар сидит, не вставая на протяжении всего спектакля, а это полтора часа, и белое полотно на полу, словно белый лист бумаги, на котором актриса выводит чернилами историю своей жизни. Детально продуманны костюмы героев, так например, от зрителей не ускользнуло, то, что на Саре Бернар были ботинки разного цвета – темный и светлый [примечание: у Бернар была ампутирована одна нога].

Саре Бернар нужно закончить второй том мемуаров, она залезает в самые дальние уголки своей памяти. Записывает все события из жизни актрисы ее преданный помощник и секретарь Жорж Питу. Ему приходится не только фиксировать на бумаге воспоминания, но и проигрывать их вместе с Бернар, словно спектакль в театре. Актриса велит Питу выступать то в роли ее матери, то в роли настоятельницы в монастыре, затем ей хочется вспомнить ушлого импресарио, и воссоздать диалог с врачом, ампутировавшем ей ногу… Питу каждый раз сопротивляется он не актер, а всего лишь секретарь, и как он может знать, что когда-то говорили оппоненты актрисы. Секретарь пытается уговорить Бернар, вернуться в дом, молит показаться врачу, но актриса непоколебима, сегодня берег моря – эта сцена, а Питу - партнер.

Зритель видит Сару Бернар в разные периоды ее жизни, она открывается с разных сторон, говоря откровенно о многом и многих. Но, в постановке зритель слышит не только откровения пожилой актрисы, но и ее секретаря. Одна история из жизни Питу вызывает то смех, то сожаление. И как оказывается в этот вечер на берегу французского курорта не один одинокий человек, а два…

Спектакль прошел на одном дыхании, зрители стоя аплодировали актерам, несколько раз вызывая невероятных Юлию Рутберг и Андрея Ильина на сцену. Впечатлений от "Крика лангусты" масса, и они останутся с бакинским зрителем еще надолго. А уже сегодня, четвертого сентября, на сцене Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна будет показана постановка Театра имени Е. Вахтангова "Медея" с Юлией Рутберг и Григорием Антипенко в главных ролях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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