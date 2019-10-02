Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)

2 октября 2019 18:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе народного художника Азербайджана, профессора Арифа Азиза и при содействии Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ) был реализован проект "Abşeron. Bolqar rəssamların gözü ilə" ("Апшерон глазами болгарских художников"), сообщили Trend Life в пресс-службе университета.

Проект представлен в Доме искусств ARİF AZİZ ART HOUSE, в его рамках представители династии известных болгарских художников Паневых на протяжении недели создавала пейзажи, отражающие красоту Абпшерона и Каспия. Также в рамках проекта болгарский художник Христо Панев провел мастер-класс для студентов Государственного университета культуры и искусств.

По завершении проекта состоялась итоговая выставка, на которой представлены работы четырех болгарских художников, являющихся участниками международных выставок и фестивалей – Христо Панева, Иванечки Паневой, Габриэля Панева и Пети Паневой.

На мероприятии руководитель проекта, декан факультета художеств АГУКИ, доктор философии по искусствоведению Севиль Керимова подробно проинформировала гостей о проекте "Абшерон глазами болгарских художников".

В своих выступлениях посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессор Джейран Махмудова, директор Азербайджанского национального музея искусств, профессор Чингиз Фарзалиев отметили важное значение проекта в развитии и укреплении отношений в сфере культуры и искусства между двумя странами.

В свою очередь Христо Панев подарил одну из своих картин Азербайджанскому национальному музею искусств.

Также на мероприятии за вклад в развития мирового искусства народному художнику, профессору Государственного университета культуры и искусств Арифу Азизу был вручен почетный орден Европейского общества культуры.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
  • Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)
Новости по теме
Азербайджанец признан лучшим в Турции: Противно...Один молотит другого, лишь бы подняться повыше...(ФОТО)
Культура 17 сентября 16:36
И Москва, и Баку равно дороги моему сердцу - Чингиз Фарзалиев (ФОТО)
Интервью 2 августа 11:13
Азербайджанцы в Казани сыграли "по-черному" (ФОТО)
Культура 21 июня 11:29
Сумгайыт: Пять членов Сопротивления схвачены немцами (ФОТО)
Культура 20 июня 12:28
Чингиз Фарзалиев удостоен "Золотой медали" Российской академии художеств (ФОТО)
Культура 12 июня 13:30
Вместо золочёных ресторанов выбрали кутабную на Бакинском рынке (ФОТО)
Интервью 7 июня 14:19
Лента новостей
Между Грузией и Испанией могут начаться прямые авиарейсы
Туризм 18:54
Продовольственные товары в Узбекистане за год подорожали на 17,5%
Бизнес 18:49
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию (ФОТО)
Политика 18:39
Сократилась чистая прибыль "Карту Банка" Грузии
Финансы 18:35
Президент Ильхам Алиев поздравил корейского коллегу
Политика 18:33
Президент Ильхам Алиев поздравил немецкого коллегу
Политика 18:24
Снизились показатели Узбекистана в мировом рейтинге паспортов
Бизнес 18:11
Азербайджан усилит безопасность гражданской авиации
ИКТ 18:08
Названы приоритететные области цифровизации промышленности в Казахстане (Эксклюзив)
Бизнес 18:07