Династия Паневых объединила Болгарию и Апшеронский полуостров (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе народного художника Азербайджана, профессора Арифа Азиза и при содействии Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ) был реализован проект "Abşeron. Bolqar rəssamların gözü ilə" ("Апшерон глазами болгарских художников"), сообщили Trend Life в пресс-службе университета.

Проект представлен в Доме искусств ARİF AZİZ ART HOUSE, в его рамках представители династии известных болгарских художников Паневых на протяжении недели создавала пейзажи, отражающие красоту Абпшерона и Каспия. Также в рамках проекта болгарский художник Христо Панев провел мастер-класс для студентов Государственного университета культуры и искусств.

По завершении проекта состоялась итоговая выставка, на которой представлены работы четырех болгарских художников, являющихся участниками международных выставок и фестивалей – Христо Панева, Иванечки Паневой, Габриэля Панева и Пети Паневой.

На мероприятии руководитель проекта, декан факультета художеств АГУКИ, доктор философии по искусствоведению Севиль Керимова подробно проинформировала гостей о проекте "Абшерон глазами болгарских художников".

В своих выступлениях посол Болгарии в Азербайджане Николай Янков, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, профессор Джейран Махмудова, директор Азербайджанского национального музея искусств, профессор Чингиз Фарзалиев отметили важное значение проекта в развитии и укреплении отношений в сфере культуры и искусства между двумя странами.

В свою очередь Христо Панев подарил одну из своих картин Азербайджанскому национальному музею искусств.

Также на мероприятии за вклад в развития мирового искусства народному художнику, профессору Государственного университета культуры и искусств Арифу Азизу был вручен почетный орден Европейского общества культуры.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.