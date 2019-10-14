Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)

14 октября 2019 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Очередным гостем проекта "Час чтения" Бакинского книжного центра стала народная артистка Азербайджана Мехрибан Зеки, сообщает Trend Life. Она прочитал детям сказки Редьярда Киплинга "Маугли" и Ханса Кристиана Андерсена "Русалочка". По сложившейся традиции, самые внимательные слушатели получили в подарок рисунки в стиле "face art".

Многие сказки стоит читать не только в юном возрасте, но и будучи взрослыми, потому что они наполнены гораздо большим смыслом, чем нам кажется в детстве. Ребенку сказка может подарить множество приятных моментов в удивительном мире, может научить добру, рассказать о важности взаимопомощи и понимания. Но взрослые могут увидеть гораздо больше, могут смотреть глубже, делая для себя важные выводы, что-то переосмысливая, переоценивая. Так что не стоит считать сказки абсолютно детской забавой, лишенной для взрослых всякого смысла. Взгляните на те детские сказки, смысл которых взрослые будут открывать для себя всю жизнь, потому что глубина идей этих произведений потрясает воображение любого человека, любящего мыслить.

Маугли - индийский мальчик. Родители бросили его, спасаясь от тигра Шерхана. Мальчик чудом уцелел и попал на воспитание в семью волков. Шерхан приходил и требовал «свою добычу», но приёмная мать Маугли, волчица Ракша, наотрез отказалась отдавать его и была готова даже драться. В конце концов Маугли принимают в стаю. Его учителем становится медведь Балу, а другом и защитником - пантера Багира. Когда Маугли подрос, ему пришлось пережить много приключений: он попадает в плен к обезьянам; восстанавливает власть Акелы, которого «подставили» во время охоты; сражается с рыжими псами. Но главным его противником так и остаётся Шерхан.

Русалочка живёт в подводном царстве вместе с отцом - морским царём, бабушкой и пятью сёстрами. Все пять сестёр старше русалочки, и каждая из них рождалась через год после предыдущей. По заведённым правилам, когда русалке исполняется 15 лет, ей разрешается выплывать на поверхность океана, чтобы посмотреть на мир. Поэтому каждый год одна из сестёр становилась достаточно взрослой, чтобы посещать верхний мир. После возвращения очередной сестры русалочка с тоской слушает красочные описания поверхности и человеческих существ. Русалка готова отказаться от своей жизни в море ради того, чтобы получить человеческую душу и любовь принца.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
  • Как Мехрибан Зеки спасала Маугли от Шерхана и искала Принца для Русалки (ФОТО)
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